Польща має намір виділити 3 млрд злотих на кібербезпеку після кібератаки РФ

Польща виділить понад 3 млрд злотих (близько $760 млн США) на посилення кібербезпеки в країні, оскільки напередодні державне ЗМІ країни зазнало кібератаки, передає Reuters.

"Ми хочемо виділити понад 3 млрд злотих на кіберщиту. Сьогодні Польща перебуває на передовій кіберборотьбі з Росією. Найбільше атак припадає на Польщу", - заявив віце-прем'єр-міністр-міністр цифровізації польської держави Кшиштоф Гавковський.

За його словами, у неділю та понеділок Польща заблокувала кілька кібератак на критично важливу інфраструктуру.

Як повідомляється, польська державна інформаційна агенція PAP постраждала від російської кібератаки. Зокрема, в стрічці новин агентства з'явилася стаття про військову мобілізацію.

Пізніше з'ясувалося, що вона була хибною, а польська влада звинуватила у дестабілізації ситуації в країні Росію.

"Все вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, яку керує з російської сторони", - пояснив тоді Гавковський.

Він також зазначив, що спецслужби Польщі, включаючи Агентство внутрішньої безпеки, проводять розслідування.

Незабаром у Польщі відбудуться вибори до Європейського парламенту. Саме тому влада Польщі перебуває у стані підвищеної готовності спроб Росії втрутитися у голосування.