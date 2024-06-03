Події

20:12 03.06.2024

На фронті вже відбулося 102 бойових зіткнення, на покровському напрямку - 35, повідомляє Генштаб ЗСУ

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На фронті вже відбулося 102 бойових зіткнення, на покровському напрямку - 35, повідомляє Генштаб ЗСУ

Станом на 19:00 понеділка на лінії фронту вже відбулося 102 бойових зіткнення, на покровському напрямку - 35, там тривають 11 боїв, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці.

На харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська.

На куп'янському напрямку окупанти 15 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі, з них ще тривають 2 бойові зіткнення.

На сіверському напрямку ворог здійснив 21 штурмову дію, з них 10 - ще тривають у районах Білогорівки та Верхньокам'янського.

На оріхівському напрямку противник почав активніше діяти, зокрема в районі Малої Токмачки. Ворог атакував тут протягом дня 7 разів.

Ворожих авіаударів зазнали північ Харківської області, Костянтинівка та Михайлівка на курахівському напрямку та Золота Нива на Времівському.

 

Теги: #фронт #генштаб #зведення

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