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19:40 03.06.2024

Українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетним до сексуального насильства на окупованих територіях

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Українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетним до сексуального насильства на окупованих територіях

Станом на кінець травня 2024 року українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетним до застосування сексуального насильства до українських громадян на окупованих територіях. Ще 28 осіб мають статус обвинувачених, п'ятеро вже засуджені в українських судах, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, коментуючи матеріал CNN про російську практику масового сексуального насильства.

"Ми бачимо це знову і знову в кожному регіоні, що перебуває під окупацією. Скрізь, де побували російські війська, ми виявляємо факти сексуального та гендерно зумовленого насильства. Вони використовують одні й ті самі методи насильства та приниження. Це виглядає як свідома політика Росії", - зазначила голова управління зі злочинів СНПК (сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом - ІФ-У) Офісу Генпрокурора Анна Сосонська.

CNN наводить свідчення чоловіків, яких окупанти утримували в Криму, Донецьку, Херсоні, Запоріжжі та Харкові. Утримуваних українців, як цивільних, так і військових, піддавали приниженням і тортурам, зокрема сексуальному насильству: примусовому оголенню, тортурам геніталій електрострумом, погрозам зґвалтування.

"Сексуальне насильство - це частина російської стратегії підкорення і знищення української національної ідентичності. Ми можемо говорити про системний підхід і відповідальність керівництва, а не тільки виконавців. Саме керівництво давало дозвіл і команди вчиняти такі злочини", - наголосив прокурор Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко.

Зазначають, що Офіс генерального прокурора, окрім участі в розслідуваннях подібних злочинів, також збирає докази для міжнародних судів: МКС, що переслідує осіб за тяжкі злочини, як-от геноцид і воєнні злочини, і Міжнародний суд ООН, який розглядає справи проти держав.

 

 

 

Теги: #розслідування #генпрокуратура #окупація #насильство

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