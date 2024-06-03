Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт

У понеділок ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок цього пошкоджені інфраструктурний об'єкт, комунальне підприємство, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"16 разів протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Тричі гатив з артилерії. Поцілив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Пошкоджені інфраструктурний об’єкт, комунальне підприємство, гаражі, кілька авто, господарська споруда, парник. Побиті 10 сонячних панелей та газогін", - написав він у телеграм-каналі.

Ворог також атакував БПЛА Криворізький район, унаслідок чого пошкоджена АЗС.

Загиблих і постраждалих немає.