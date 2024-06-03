Події

19:07 03.06.2024

Поліція в Києві викрила банківських службовців, які вкрали майже 6,2 млн грн із рахунку клієнтки

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Поліція в Києві викрила банківських службовців, які вкрали майже 6,2 млн грн із рахунку клієнтки

Правоохоронці викрили банківського керівника та двох його пособників, які привласнили майже 6,2 млн грн із рахунку клієнтки, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Зловмисники за допомогою підроблених документів зняли кошти з банківського рахунку клієнтки, придбали прикраси й розділили між собою. Крім того, слідством встановлено ще п’ятьох потерпілих, з рахунків яких вони аналогічним чином зняли кошти. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.

Викрили протиправну схему оперативники управління карного розшуку та слідчі слідчого управління поліції столиці спільно з працівниками управління банківської безпеки та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що до злочинної групи входило троє осіб: 32-річний керівник філії банку й двоє його знайомих. Працівник фінустанови обрав серед клієнтів банку жінку, на рахунку якої зберігається значна сума грошей та передав її дані 42-річному знайомому, який виготовив фіктивні документи на її ім’я. Надалі їхня 29-річна спільниця, використовуючи підроблені документи зняла з рахунку потерплої майже 6,2 млн грн", - повідомляють правоохоронці.

Крім того, під час досудового розслідування поліцейські встановили ще п'ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники в аналогічний спосіб зняли гроші. Точну суму завданих їм збитків встановлюють, за попередніми підрахунками вона може сягати 10 млн грн.

Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів низку речових доказів, серед яких, зокрема, "чорнові" записи і телефони з листуванням, перуки, які використовувала одна з фігуранток для маскування, гроші та ювелірні прикраси, придбані коштом потерпілих, а також три автомобілі.

Слідчі процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Теги: #київ #шахрайство #викриття

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