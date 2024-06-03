Окупанти знищили житловий будинок у Томиній Балці Херсонської області, постраждав місцевий житель - обладміністрація

Житель села Томина Балка Білозерської громади Херсонського району постраждав унаслідок удару російських окупантів, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації в понеділок.

"Окупанти знищили житловий будинок у Томиній Балці. Внаслідок ворожого удару постраждав місцевий житель 1953 року народження. Чоловік отримав контузію, забій спини, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала потерпілому медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.