Події

13:40 03.06.2024

Окупанти знищили житловий будинок у Томиній Балці Херсонської області, постраждав місцевий житель - обладміністрація

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Житель села Томина Балка Білозерської громади Херсонського району постраждав унаслідок удару російських окупантів, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації в понеділок.

"Окупанти знищили житловий будинок у Томиній Балці. Внаслідок ворожого удару постраждав місцевий житель 1953 року народження. Чоловік отримав контузію, забій спини, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала потерпілому медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Теги: #авіаудар #херсонська_область

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