На Харківщині за добу один мирний житель загинув, шестеро постраждали в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби ЗС РФ обстріляли Старий Салтів, постраждали мирні жителі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали двоє людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в результаті авіаудару по Борівській Андріївці пошкоджено приватний будинок, почалася пожежа. Постраждали 2 людини. У результаті нічної ракетної атаки на Слобожанську ТГ Чугуївського району зафіксовано влучання на території бази відпочинку. Пошкоджено будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік і жінка поранені.