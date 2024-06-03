Події

08:54 03.06.2024

На Харківщині за добу один мирний житель загинув, шестеро постраждали в результаті ворожих обстрілів

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На Харківщині за добу один мирний житель загинув, шестеро постраждали в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби ЗС РФ обстріляли Старий Салтів, постраждали мирні жителі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали двоє людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в результаті авіаудару по Борівській Андріївці пошкоджено приватний будинок, почалася пожежа. Постраждали 2 людини. У результаті нічної ракетної атаки на Слобожанську ТГ Чугуївського району зафіксовано влучання на території бази відпочинку. Пошкоджено будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік і жінка поранені.

 

Теги: #харківська_область #зведення #обстріли

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