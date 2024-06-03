ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

Українські військові за добу ліквідували майже 1270 осіб особового складу ворога, 14 танків, 22 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 40 БПЛА, 71 одиницю авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 511130 (+1270) осіб, танків - 7779 (+14) од, бойових броньованих машин - 15002 (+22) од, артилерійських систем - 13280 (+47) од, РСЗВ - 1090 (+1) од, засоби ППО - 824 (+3) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, вертольотів - 326 (+0) од, БПЛА оперативного призначення оперативного штабу Збройних сил України", - йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10739 (+40), крилаті ракети - 2268 (+0), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 18159 (+67) од, спеціальна техніка - 2199 (+4)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в понеділок уранці.

Дані уточнюються.