Події

06:13 03.06.2024

Повінь на півдні Німеччини: загинув пожежник, зійшов з колії поїзд, триває евакуація населення

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Повінь на півдні Німеччини: загинув пожежник, зійшов з колії поїзд, триває евакуація населення

Південь Німеччини потерпає від повеней, спричинених інтенсивними дощами та підвищення рівня води у Дунаї та його притоках. Під час рятувальної операції у Верхній Баварії загинув пожежник. Після зсуву, викликаного дощами, зійшов із рейок потяг ICE. У десяти баварських комунах через підвищення рівня води у Дунаї та його притоках оголошено режим природної катастрофи, повідомляє у неділю Deutsche Welle (DW).

Вранці в неділю, 2 червня, мешканців громад Кюленталь та Алльманнсгофен, розташованих на півдні Баварії, закликали негайно залишити свій будинок, повідомляє німецький телеканал NTV. Тим, хто не спроможний евакуюватися самостійно, обіцяли надати автобуси. Те саме стосується інших міст та громад округу, розташованих поблизу річки Шмуттер – притоку Дунаю.

Під час рятувальної операції у місті Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм у Верхній Баварії загинув пожежник. Він перекинувся на гумовому човні під час рятувальної операції разом із трьома колегами і був знайдений мертвим рано вранці, повідомив представник районного управління Пфаффенгофена-ан-дер-Ільм у неділю, повідомляє агентство Reuters.

У місті Шробенгаузен у баварському окрузі Нойбург-Шробенгаузен, де також було оголошено режим природної катастрофи, підготовлено евакуацію 670 мешканців.

У баварський округ Гюнцбург, де рівень води в низці водойм досяг максимальної позначки за минуле століття, баварський центр гуманітарної організації "Червоний Хрест" направив рятувальників на човнах і водолазів.

Увечері в суботу, 1 червня, два вагони швидкісного поїзда ICE зі 185 пасажирами на борту зійшли з рейок поблизу міста Швабіш-Гмюнд до Баден-Вюртемберга після зсуву, викликаного дощами. За словами представника залізниці, пасажирів не постраждали і евакуювали з поїзда в ніч на неділю, пише агентство DPA. Через цей інцидент і триваючу негоду німецькі залізничники скасували або суттєво обмежили рух поїздів далекого сполучення, зокрема рейсу Мюнхен-Берлін.

У Мюнхені влада також попереджає мешканців про загрозу життю в районі берега річки Ізар. У столиці Баварії оголошено другий рівень небезпеки.

Тим часом, Служба технічної допомоги THW (Technisches Hilfswerk), яка виконує у ФРН функції міністерства з надзвичайних ситуацій, у ніч на 2 червня підготувала тисячі мішків з піском для вже затоплених і схильних до затоплення районів Баварії і Баден-Вюртемберга. Загалом, за словами голови центру логістики THW Бернда Урбана (Bernd Urban), на ранок 2 червня туди мали доставити 30 тисяч мішків з піском.

Теги: #німеччина #повінь #евакуація

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