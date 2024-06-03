Скрипаль Дмитро Удовиченко виграв гран-прі конкурсу королеви Єлизавети

Українець Дмитро Удовиченко здобув перемогу у Брюсселі на музичному конкурсі королеви Єлизавети (Queen Elisabeth Grand Prize) серед скрипалів, повідомляє сайт конкурсу.

"Дмитро Удовиченко перемагає у конкурсі скрипалів 2024 року! Він отримує міжнародний гран-прі королеви Єлизавети - премію королеви Матильди в €25 тис, а також численні концерти в Бельгії та за кордоном. Він також матиме честь грати на скрипці Страдіварі "Huggins" 1708, наданої в оренду Nippon Music Foundation, протягом чотирьох років", - йдеться в повідомленні.

Конкурс королеви Єлизавети у різні роки нагороджує видатних митців у п'яти різних дисциплінах — скрипка, голос, віолончель, фортепіано та композиція.

Як повідомляє Громадське, Дмитро Удовиченко навчався у Харківському музичному ліцеї та в Університеті мистецтв Фолькванг у німецькому Ессені. Українець – лауреат конкурсу скрипалів імені Яші Хейфеца, Одеського міжнародного конкурсу скрипалів та конкурсу скрипалів ім. Андреа Постакіні. 2018 року він отримав приз глядацьких симпатій на конкурсі скрипалів Джозефа Йоахіма. Нещодавно Удовиченко також здобув премію на конкурсі скрипалів імені Яна Сібеліуса.