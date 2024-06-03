Президент України Володимир Зеленський прибув до Маніли пізно ввечері в неділю, 2 червня, повідомляє сайт новин Rappler.

"Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший вітає президента України Володимира Зеленського в Малаканьянзі у понеділок, 3 червня, на історичній зустрічі, яка, як очікується, приверне увагу Росії та Китаю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Rappler, це третя азіатська країна, яку Зеленський відвідав після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. Президент України був у Японії на зустрічах G7 у травні 2023 року, а минулої суботи, 1 червня, він прибув до Сінгапуру на Shangri-La Dialogue, головний оборонний саміт Азії.