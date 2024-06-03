Події

04:19 03.06.2024

Зеленський прибув до Маніли

1 хв читати
Зеленський прибув до Маніли

Президент України Володимир Зеленський прибув до Маніли пізно ввечері в неділю, 2 червня, повідомляє сайт новин Rappler.

"Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший вітає президента України Володимира Зеленського в Малаканьянзі у понеділок, 3 червня, на історичній зустрічі, яка, як очікується, приверне увагу Росії та Китаю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Rappler, це третя азіатська країна, яку Зеленський відвідав після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. Президент України був у Японії на зустрічах G7 у травні 2023 року, а минулої суботи, 1 червня, він прибув до Сінгапуру на Shangri-La Dialogue, головний оборонний саміт Азії.

Теги: #україна #візит #зеленський #філіппіни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:41 03.06.2024
Скрипаль Дмитро Удовиченко виграв гран-прі конкурсу королеви Єлизавети

Скрипаль Дмитро Удовиченко виграв гран-прі конкурсу королеви Єлизавети

03:45 03.06.2024
Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі

Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі

02:25 03.06.2024
Росіяни 19 разів обстріляли 10 громад у прикордонні Сумської області

Росіяни 19 разів обстріляли 10 громад у прикордонні Сумської області

01:07 03.06.2024
Посолка ЄС в Україні провела першу зустріч із урядовцями

Посолка ЄС в Україні провела першу зустріч із урядовцями

00:26 03.06.2024
На інших напрямках фронту ситуація напружена, втім контрольована - Генштаб ЗСУ

На інших напрямках фронту ситуація напружена, втім контрольована - Генштаб ЗСУ

00:10 03.06.2024
На фронті відбулося 60 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

На фронті відбулося 60 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

23:55 02.06.2024
Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

23:34 02.06.2024
Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

23:20 02.06.2024
Українська авіація і ракетні війська завдали ударів по 18 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація і ракетні війська завдали ударів по 18 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

19:18 02.06.2024
Зеленський відвідає Філіппіни

Зеленський відвідає Філіппіни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав Галлу Томасдоттір із перемогою на виборах президента Ісландії: Сподіваюся на спільну роботу зі зміцнення партнерства та забезпечення миру

Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР

Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

ОСТАННЄ

Повінь на півдні Німеччини: загинув пожежник, зійшов з колії поїзд, триває евакуація населення

3 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Країни ОПЕК+ домовилися про сумарне скорочення видобутку на 5,86 млн барелів сирої нафти на день до 2025 року

Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7

У Києві 3 червня будуть стабілізаційні відключення світла

Зеленський привітав Галлу Томасдоттір із перемогою на виборах президента Ісландії: Сподіваюся на спільну роботу зі зміцнення партнерства та забезпечення миру

У Київській області ліквідовують наслідки негоди

"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі до 17.00 зросла до 48, із них 16 на покровському напрямку

Фонд Клуні "За справедливість" домагається переслідування російських пропагандистів у Європі - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА