На інших напрямках фронту ситуація напружена, втім контрольована - Генштаб ЗСУ

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Станом на 22:30 неділі ситуація на Придніпровському, Лиманському, Веремівському, Харківському та Оріхівському напрямках була напружена, однак контрольована, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, наші воїни п'ять разів дали жорстку відсіч російським загарбникам у районі Кринок.

На Лиманському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни та в Серебрянському лісі. Три атаки відбито, ще одне бойове зіткнення триває біля села Терни. Противник успіху не має, втрат наших позицій не допущено.

На Времівському напрямку українські захисники стримали три атаки окупантів у бік Старомайорського. Ситуація контрольована.

На Харківському напрямку від початку доби відбулося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці та Стариця. Ситуація контрольована, наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат.

На Оріхівському напрямку російські загарбники безуспішно намагалися просунутися до Малої Токмачки.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.