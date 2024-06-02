Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

Дніпропетровська область, за попередніми даними, має пройти понеділок, 3 червня, без обмежень енергоспоживання, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Водночас, як він вказує у своєму Телеграм-каналі, виділених НЕК "Укренерго" лімітів вистачить для покриття 80% попиту в Києві, 68% - у Київській області, 74% - в Одеській області та 84% - у Донецькій області.

Як повідомлялося, увечері неділі "Укренерго" повідомила, що в понеділок запроваджуються ліміти споживання е/е по всій Україні на всю добу, у разі перевищення яких обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень ресурсу.