Події

23:55 02.06.2024

Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

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Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

Дніпропетровська область, за попередніми даними, має пройти понеділок, 3 червня, без обмежень енергоспоживання, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Водночас, як він вказує у своєму Телеграм-каналі, виділених НЕК "Укренерго" лімітів вистачить для покриття 80% попиту в Києві, 68% - у Київській області, 74% - в Одеській області та 84% - у Донецькій області.

Як повідомлялося, увечері неділі "Укренерго" повідомила, що в понеділок запроваджуються ліміти споживання е/е по всій Україні на всю добу, у разі перевищення яких обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень ресурсу.

Теги: #дтек #україна #відключення

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