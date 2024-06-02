Події

23:20 02.06.2024

Українська авіація і ракетні війська завдали ударів по 18 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Українська авіація і ракетні війська завдали ударів по 18 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали від початку поточної доби ударів по 18 районах зосередження особового складу окупантів, двом пунктам управління, трьом артилерійським системам, двом засобам ППО і станції РЕБ противника.

"Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку цієї доби нанесено ураження по 18 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, трьох артилерійських системах, двох засобах ППО та станції радіоелектронної боротьби окупантів", - повідомляється в оперативній інформації по російському вторгненню станом на 22:30 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:10 03.06.2024
На фронті відбулося 60 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

На фронті відбулося 60 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

23:55 02.06.2024
Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

23:34 02.06.2024
Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

19:14 02.06.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі до 17.00 зросла до 48, із них 16 на покровському напрямку

Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі до 17.00 зросла до 48, із них 16 на покровському напрямку

14:15 02.06.2024
На кількох напрямках фронту тривають зіткнення, ворог найактивніший на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

На кількох напрямках фронту тривають зіткнення, ворог найактивніший на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

13:15 02.06.2024
Президенти України та Сінгапуру обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин

Президенти України та Сінгапуру обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин

12:48 02.06.2024
Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

12:37 02.06.2024
Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

12:16 02.06.2024
Зеленський у Сінгапурі запросив інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України в Берліні

Зеленський у Сінгапурі запросив інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України в Берліні

11:54 02.06.2024
Від початку доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація напружена - Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація напружена - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав Галлу Томасдоттір із перемогою на виборах президента Ісландії: Сподіваюся на спільну роботу зі зміцнення партнерства та забезпечення миру

Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР

Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

ОСТАННЄ

Країни ОПЕК+ домовилися про сумарне скорочення видобутку на 5,86 млн барелів сирої нафти на день до 2025 року

Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7

У Києві 3 червня будуть стабілізаційні відключення світла

Зеленський привітав Галлу Томасдоттір із перемогою на виборах президента Ісландії: Сподіваюся на спільну роботу зі зміцнення партнерства та забезпечення миру

У Київській області ліквідовують наслідки негоди

"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

Зеленський відвідає Філіппіни

Фонд Клуні "За справедливість" домагається переслідування російських пропагандистів у Європі - Єрмак

На півдні України від початку доби знищено 38 окупантів і 14 одиниць їхньої техніки

Окупанти обстріляли інфраструктуру в Шосткинському районі, жертв немає - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА