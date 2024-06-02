Українська авіація і ракетні війська завдали ударів по 18 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали від початку поточної доби ударів по 18 районах зосередження особового складу окупантів, двом пунктам управління, трьом артилерійським системам, двом засобам ППО і станції РЕБ противника.

"Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку цієї доби нанесено ураження по 18 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, трьох артилерійських системах, двох засобах ППО та станції радіоелектронної боротьби окупантів", - повідомляється в оперативній інформації по російському вторгненню станом на 22:30 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.