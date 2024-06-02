Країни ОПЕК+ домовилися про сумарне скорочення видобутку на 5,86 млн барелів сирої нафти на день до 2025 року

Організація країн-експортерів нафти та її союзники - група провідних виробників нафти, відома як ОПЕК+, - у неділю домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів сирої нафти на день до 2025 року, повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу, це скорочення доповнило раніше узгоджені скорочення на 3,66 мільйона барелів на день, оголошені у 2022 і 2023 роках, оскільки група, очолювана Саудівською Аравією і Росією.

Незважаючи на скорочення видобутку ОПЕК+, еквівалентне приблизно 5,7% світової пропозиції нафти, і триваючу напруженість на Близькому Сході, світові ціни на нафту впали приблизно на 10% з моменту досягнення п'ятимісячного максимуму на початку квітня.

Зниження цін частково стало наслідком рекордного обсягу видобутку нафти в США, який призвів до зростання світової пропозиції, а також побоювань з приводу млявого попиту в Китаї - найбільшому світовому імпортері нафти - та інших великих економіках.

У своєму останньому щомісячному звіті Міжнародне енергетичне агентство (МАЕ) знизило прогноз зростання світового попиту на нафту цього року на 140 000 барелів на день до 1,1 мільйона барелів на день, посилаючись на слабкий попит у розвинених країнах, особливо в Європі.

Незважаючи на ослаблення прогнозу зростання, може виникнути дефіцит пропозиції. МЕА очікує, що цього року світова пропозиція збільшиться лише на 580 000 барелів на день. У березні агентство, що базується в Парижі, заявило, що очікує дефіциту пропозиції у 2024 році, якщо ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку до кінця року.

Недільне рішення ОПЕК+ збіглося з тим, що Саудівська Аравія продає певну кількість акцій своєї нафтової компанії Aramco. Уряд продає менше 1% акцій компанії, зареєстрованої в Ер-Ріяді, в рамках угоди, яка може залучити 13 мільярдів доларів на проєкти з диверсифікації економіки.