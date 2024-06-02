Унаслідок обстрілу Станіслава Херсонської області пошкоджено пральню, будівлю ліцею - голова ОВА

Уночі російські окупанти обстріляли Станіслав Херсонської області, унаслідок обстрілу пошкоджено соціальну пральню, будівлю ліцею та 5 будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Щільним вогнем окупанти крили населений пункт уночі. Загалом зафіксовано понад 12 "прильотів". Армія РФ намагається знищити все, що покращує життя наших людей. Обстрілами пошкоджено соціальну пральню. Також снаряди влучили в будівлю ліцею та 5 житлових будинків", - написав Прокудін у телеграм-каналі в неділю.

Серед людей постраждалих немає, наслідки обстрілу ще з'ясовують.