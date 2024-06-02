У Миколаївській області рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, що виникла внаслідок падіння уламків БпЛА - ДСНС

Рятувальники ліквідували загоряння складських приміщень промислового підприємства в Куцурубській громаді Миколаївської області, що виникло внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА в Куцурубській громаді Миколаївського району сталося загоряння складських приміщень промислового підприємства. Станом на 08:40 пожежу ліквідовано підрозділом ДСНС площею 1500 кв. м", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в неділю.

До ліквідації пожежі залучалося 10 пожежників і 2 одиниці техніки, додатково здійснювалося підвезення води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства.

Постраждалих немає.

Також у суботу о 15.50 та 18.00 ворог обстріляв з артилерії територію Куцурубської громади. Унаслідок одного з обстрілів у с. Іванівка сталося загоряння трави на території спортивного майданчика школи. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, постраждалих немає.