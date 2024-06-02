У Чорному морі перебувають три кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

РФ вивела в Чорне море 3 бойові кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в неділю вранці.

"Станом на 06:30 02.06.2024. у Чорному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр"; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 7 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 7 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор.