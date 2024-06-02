Події

06:38 02.06.2024

Окупанти за минулий день понад 20 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

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Окупанти за минулий день понад 20 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

За день окупанти понад 20 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація станом на 21.00 суботи, 1 червня.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Великописарівська, Чупахівська громади", - зазначено у зведенні.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано в громадах: Краснопільська - обстріл із мінометів (3 вибухи), із використанням БПЛА (FPV-дрон камікадзе) (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів); Середино-Будська - артобстріл (14 вибухів); Білопільська - удар із використанням БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух), здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів); Есманьська - мінометний обстріл (9 вибухів).

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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