Законодавці США офіційно запросили Нетаньягу виступити з промовою в Конгресі

Лідери Республіканської та Демократичної партій у Палаті представників і Сенаті пропонують ізраїльському прем'єр-міністрові Біньяміну Нетаньягу "наголосити на солідарності Америки з Ізраїлем" на тлі війни з ХАМАС, звернути увагу на громадян США та Ізраїлю, яких утримує терористичне угруповання, повідомляє The Times of Israel.

"Лідери обох партій у Конгресі США надіслали прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу офіційне запрошення виступити на спільному засіданні Конгресу, продемонструвавши військову підтримку давнього союзника Ізраїлю, незважаючи на політичні розбіжності, які зростають з приводу війни проти ХАМАС у Секторі Гази", - ідеться в повідомленні.

Лист підписали спікер Палати представників Майк Джонсон, республіканець, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, демократ, лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, демократ, і лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, республіканець.

Очікується, що промова відбудеться в найближчі вісім тижнів або незабаром після серпневих канікул.