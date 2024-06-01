У Києві лімітів споживання е/е може вистачити тільки для забезпечення 76% потреб

У Києві на 2 червня лімітів споживання електроенергії може вистачити лише для забезпечення 76% потреб у години, коли діятимуть графіки відключень, повідомляє енергохолдинг ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення на 2 червня. Київ, Київщина, Одещина... Донеччина: за вказівкою Укренерго, завтра діятимуть графіки відключень з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00. Київ. Виділених Укренерго лімітів вистачить на 76% потреб у години, коли діятимуть графіки", - йдеться в повідомленні ДТЕК, опублікованому в телеграм-каналі холдингу.

"Дніпропетровська область має пройти завтрашній день без відключень електрики. У разі змін, будемо оперативно вас інформувати", - уточнили в ДТЕК.