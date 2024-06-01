Війська РФ за день здійснили п'ять артобстрілів і три удари БПЛА по Нікопольському району, пошкоджено підприємство і ЛЕП

Російські окупанти за день здійснили 5 артилерійських обстрілів і 3 удари БПЛА по Нікопольському району, пошкоджено підприємство і лінію електропередач, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

"За день на Нікопольщині - 5 артобстрілів і 3 удари дронами-камікадзе. Ворог бив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено промислове підприємство та лінію електропередач", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За уточненою інформацією, через ранкові обстріли в райцентрі пошкоджено також авто та будинок. Зачепило приватне підприємство.

"Загиблих і постраждалих немає", - уточнив Лисак.