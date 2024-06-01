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18:45 01.06.2024

Сили оборони тримають під контролем 70% Вовчанська, у місті тривають бої - ОСУВ "Хортиця"

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Сили оборони тримають під контролем 70% Вовчанська, у місті тривають бої - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти продовжують спроби просунутися у Вовчанську Харківської області, проте Сили оборони України тримають ситуацію під контролем, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Сили оборони зараз контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та на околицях точаться запеклі бої з окупантами, оскільки росіяни не припиняють спроб просунутися або закріпитися малими штурмовими групами. Однак Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися, і тримають окупантів під вогневим контролем", - розповів Волошин в ефірі телемарафону.

Також українські війська продовжують тримати під вогневим контролем річку Вовча, не дозволяючи окупантам форсувати річку.

Загалом у Харківській області від початку доби було проведено одну штурмову дію ворога, окупанти проводили атаку в напрямку Липців. Ворог успіху не мав, українські військові продовжують проводити заходи з посилення нашої стійкості та оборони.

"Ворожа армія не припиняє спроби уражати наші позиції як вогнем артилерії, так і ударами КАБів. Окупанти скидають КАБи ФАБ-500. Зокрема, вже сьогодні з напрямку Бєлгорода ворог завдав один удар КАБом по Вовчанську та трьома КАБами по населеному пункту Липці", - додав Волошин.

Теги: #вовчанськ #бої

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