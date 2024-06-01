Події

16:36 01.06.2024

ДніпроГЕС у критичному стані, над відновленням руху працюють відповідні служби - голова ОВА

1 хв читати
ДніпроГЕС у критичному стані, над відновленням руху працюють відповідні служби - голова ОВА

Фахівці вже розпочали роботи з відновлення руху транспорту через ДніпроГЕС у Запоріжжі, повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

"Зараз у критичному стані ДніпроГЕС. Не йдеться вже навіть про вироблення електроенергії, станом на зараз перекрито повністю рух із лівого берега на правий, тож наші жителі обмежені в трафіку. Як об'їзд використовуються два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки", - розповів Федоров в ефірі телемарафону.

Стосовно відновлення трафіку на ДніпроГЕС, зазначив він, то зробити це за лічені години, як планувалося раніше, не вдалося.

"Зараз ми будемо консультуватися з фахівцями, інженерами, проєктувальниками додатково, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним", - наголосив голова ОВА.

Теги: #ситуація #дніпрогес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:28 01.06.2024
Генштаб ЗСУ: Найвища інтенсивність атак ворога - на Покровському напрямку, ситуація напружена, але контрольована

Генштаб ЗСУ: Найвища інтенсивність атак ворога - на Покровському напрямку, ситуація напружена, але контрольована

12:14 31.05.2024
Від початку доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень, на лиманському напрямку ситуація напружена - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень, на лиманському напрямку ситуація напружена - Генштаб

16:31 30.05.2024
Генштаб ЗСУ: Активність російських військ зросла на сіверському, краматорському та курахівському напрямках

Генштаб ЗСУ: Активність російських військ зросла на сіверському, краматорському та курахівському напрямках

16:09 30.05.2024
У росіян проблеми з логістикою на харківському напрямку, більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони - ОСУВ "Хортиця"

У росіян проблеми з логістикою на харківському напрямку, більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони - ОСУВ "Хортиця"

10:35 30.05.2024
Сирський: Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, сил недостатньо для прориву нашої оборони

Сирський: Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, сил недостатньо для прориву нашої оборони

08:51 30.05.2024
Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

20:37 26.05.2024
Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

19:27 25.05.2024
Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

15:10 25.05.2024
На Покровському напрямку інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі - Генштаб ЗСУ

12:23 24.05.2024
За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень, від початку доби - ще 37 - Генштаб ЗСУ

За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень, від початку доби - ще 37 - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський розраховує на прискорення поставок військової допомоги Україні в межах виділеного США пакета підтримки в $61 млрд

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

Знайдено ще одного загиблого внаслідок нічної ракетної атаки на Харків 31 травня

Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція

ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено мирну жительку - поліція

Зеленський розраховує на прискорення поставок військової допомоги Україні в межах виділеного США пакета підтримки в $61 млрд

У Кропивницькому районі обійшлося без НП після вибухів, що пролунали, - попередні дані

Унаслідок влучання авіабомб на дитячий садок у Мирнограді постраждало п'ятеро людей - поліція

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Харківській області триває ліквідація 9 лісових пожеж на площі понад 3,7 тис. га - ДСНС

Зеленський прибув до Сінгапуру для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла"

У ХАРКОВІ ПРОГРИМІВ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

В Україні очікується спекотна погода, з короткочасними дощами та грозами

Вибух, який чули в Миколаєві, стався за межами міста, у повітрі - влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА