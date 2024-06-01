ДніпроГЕС у критичному стані, над відновленням руху працюють відповідні служби - голова ОВА

Фахівці вже розпочали роботи з відновлення руху транспорту через ДніпроГЕС у Запоріжжі, повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

"Зараз у критичному стані ДніпроГЕС. Не йдеться вже навіть про вироблення електроенергії, станом на зараз перекрито повністю рух із лівого берега на правий, тож наші жителі обмежені в трафіку. Як об'їзд використовуються два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки", - розповів Федоров в ефірі телемарафону.

Стосовно відновлення трафіку на ДніпроГЕС, зазначив він, то зробити це за лічені години, як планувалося раніше, не вдалося.

"Зараз ми будемо консультуватися з фахівцями, інженерами, проєктувальниками додатково, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним", - наголосив голова ОВА.