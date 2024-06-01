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15:28 01.06.2024

Генштаб ЗСУ: Найвища інтенсивність атак ворога - на Покровському напрямку, ситуація напружена, але контрольована

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Генштаб ЗСУ: Найвища інтенсивність атак ворога - на Покровському напрямку, ситуація напружена, але контрольована

Станом на 13:30 найактивніші бойові дії відбувалися на Покровському, Курахівському та Сіверському напрямках, російські війська застосовують керовані та некеровані авіабомби на всій лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках. Також підвищена активність противника спостерігається на Сіверському напрямку. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту й техніку", - ідеться в повідомленні Генштабу у мережі Фейсбук у суботу.

Зазначається, що противник продовжує вести вогонь з артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Згідно зі зведенням Генштабу, з території РФ було обстріляно Стару Миколаївку, Студенок і Стару Гуту. "Також російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З напрямку Бєлгорода ворог завдав удару однією КАБ по Вовчанську та трьома КАБами по Липцях. Також двома КАБАми окупанти вдарили по Боровій на Куп'янському напрямку", - зазначено у зведенні Генштабу.

На Лиманському напрямку російські війська продовжують спроби поліпшити становище в районах сіл Торське і Терни. "Ворог завдав ударів двома КАБами по Лиману, ще одну КАБ запустив по селу Щурове та двічі бив КАБами по Пісках Радківських. На цьому напрямку українські захисники відбили дві атаки, одна ще триває поблизу Торського", - інформує Генштаб.

Повідомляється також про активізацію агресора на Сіверському напрямку. Наразі на цьому напрямку тривають шість бойових зіткнень у районах Івано-Дар'ївки та Роздолівки. Один ворожий штурм ЗСУ відбили поблизу Виїмки.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Нового та Кліщіївки. Обидві спроби були невдалими. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку.

"На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій від початку доби тут зросла до 14. Поблизу Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Невельського українські воїни відбили вже шість атак. Ще вісім тривають у районах Євгенівки, Сокола та Яснобродівки. Ситуація напружена, але контрольована", - повідомляє Генштаб.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 10 штурмових дій ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного. Ще два бойові зіткнення тривають поблизу Костянтинівки та Водяного.

"Ворог атакує за підтримки авіації на Времівському напрямку. 10 некерованих авіаційних ракет застосували російські окупанти по району Старомайорського. Там ще триває бойове зіткнення. Ще 16 ударів некерованими авіаційними ракетами російські війська завдали по П'ятихатках на Оріхівському напрямку", - йдеться у зведенні Генштабу.

На інших напрямках обстановка без особливих змін.

Теги: #фронт #ситуація

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