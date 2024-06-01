У Харківській області триває ліквідація 9 лісових пожеж на площі понад 3,7 тис. га - ДСНС

У Харківській області триває ліквідація 9 лісових пожеж на площі понад 3,7 тис. га, більшість із них пов'язані з бойовими діями, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На Харківщині триває гасіння 9 лісових пожеж. Вогнем охоплено понад 3,7 тис. га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти", - йдеться в повідомленні ДСНС у суботу.

На цей час вдалося локалізувати 6 пожеж на площі близько 2,3 тис. га.

"Співробітники ДСНС і лісгоспів працюють у надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками. Складність гасіння пов'язана і з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені ворожими боєприпасами, що не розірвалися", - наголошується в повідомленні.