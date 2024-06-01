В Україні очікується спекотна погода, з короткочасними дощами та грозами

В Україні в неділю, 2 червня, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях уночі 10-15°, вдень 21-26°; на решті територій вночі 13-18°, вдень 27-32°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 24-29°.

У Києві в ніч на неділю невеликий, удень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 2 червня найвища температура вдень була 33,3 у 1921 р., найнижча вночі 3,9 у 1963 р.

У понеділок, 3 червня, вночі в центральних, східних, вдень у західних і північно-східних областях місцями короткочасний дощ, грози, на решті територій без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на півдні та сході країни 27-32°.

У понеділок у Києві без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.