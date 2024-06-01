РФ вночі завдала удару по двох ГЕС - "Укргідроенерго"

Російські війська вночі атакували дві гідроелектростанції ПрАТ "Укргідроенерго", повідомила компанія.

"Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", - ідеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі в суботу вранці.

Повідомляється також, що є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

В "Укргідроенерго" нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила Каховську ГЕС і випустила понад 110 ракет по всіх ГЕС і ГАЕС компанії.

Як повідомлялося, РФ у ніч на 1 червня завдала ударів по енергооб'єктах у п'яти областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській. Енергохолдинг ДТЕК повідомив про серйозні пошкодження двох його ТЕС.

Цей удар став шостим із 22 березня. Міненерго попередило, що у зв'язку з цією атакою обсяги обмежень електропостачання, що прогнозувалися з 18:00 до 23:00 суботи, можуть змінюватися.