У Вінницькій області на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа від падіння уламків збитого БПЛА

У Вінницькій області внаслідок падіння уламків збитого БПЛА розпочалася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на площі 600 кв. м, обійшлося без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Цієї ночі на Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона почалася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Площа загоряння 600 кв.м", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його даними, обійшлося без людських жертв.

"Дякую всім службам за чітку і злагоджену роботу", - додав Борзов.