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09:11 01.06.2024

Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція

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Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція
Фото: Національна поліція України

Російські війська здійснили майже 2 тис. ударів за добу в Донецькій області, серед мирних мешканців двоє вбито і вісім поранено, повідомляє Національна поліція України.

"Двоє вбитих, восьмеро поранених мирних жителів - наслідки російських атак у Донецькій області за добу. Ворог завдав 1748 ударів по регіону. Поліція задокументувала воєнні злочини", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вибухи пролунали в містах Курахове, Мирноград, селищах Дробишеве, Іллінці, селах Водяне Друге, Маркове.

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 45 цивільних об'єктів - 29 житлових будинків, магазин, навчальний заклад, автомобілі.

На Дробишеве РФ скинула 4 авіабомби "КАБ-500" і три "УМПБ Д-30 СМ". Загинули двоє цивільних чоловіків, 61 і 65 років. Троє жителів дістали поранення.

Теги: #донецька_область #обстріли

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