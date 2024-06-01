Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція

Фото: Національна поліція України

Російські війська здійснили майже 2 тис. ударів за добу в Донецькій області, серед мирних мешканців двоє вбито і вісім поранено, повідомляє Національна поліція України.

"Двоє вбитих, восьмеро поранених мирних жителів - наслідки російських атак у Донецькій області за добу. Ворог завдав 1748 ударів по регіону. Поліція задокументувала воєнні злочини", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вибухи пролунали в містах Курахове, Мирноград, селищах Дробишеве, Іллінці, селах Водяне Друге, Маркове.

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 45 цивільних об'єктів - 29 житлових будинків, магазин, навчальний заклад, автомобілі.

На Дробишеве РФ скинула 4 авіабомби "КАБ-500" і три "УМПБ Д-30 СМ". Загинули двоє цивільних чоловіків, 61 і 65 років. Троє жителів дістали поранення.