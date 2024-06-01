Події

08:38 01.06.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, поранено п'ятьох осіб

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Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, поранено п'ятьох осіб
Фото: Фб Прокудіна

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, поранено п'ятьох людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Широка Балка, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Понятівка, Новотяжинка, Берислав, Михайлівка, Качкарівка, Зміївка, Томарине, Червоний Маяк і місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, 5 осіб дістали поранення.

Крім того, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в адмінбудівлю, територію медичного закладу, автобусну зупинку, пошкоджено лінію електропередач і приватний автомобіль.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

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