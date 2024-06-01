Ворог атакував дві теплостанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання

Російські окупанти в ніч на суботу знову здійснили масовану атаку двох теплостанцій ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання, повідомили в ДТЕК.

"Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Знову дуже важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці", - наголосили в компанії.

У ДТЕК зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівник був поранений, троє енергетиків загинули.