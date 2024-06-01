Пожежа в господарському приміщенні Могилів-Подільської лікарні сталася внаслідок удару уламка ворожого дрона
У господарському приміщенні Могилів-Подільської лікарні внаслідок удару ворожого дрона сталася пожежа на площі 600 кв.м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"На Вінниччині, у місті Могилів-Подільський, уламки ворожого дрона впали на господарське приміщення лікарні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні вночі ворог знову атакував Україну.
Унаслідок атаки сталася пожежа на площі 600 кв.м.
Рятувальники ДСНС ліквідували загоряння вже о 5 ранку.
Обійшлося без жертв.