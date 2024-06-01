Події

07:24 01.06.2024

Пожежа в господарському приміщенні Могилів-Подільської лікарні сталася внаслідок удару уламка ворожого дрона

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Пожежа в господарському приміщенні Могилів-Подільської лікарні сталася внаслідок удару уламка ворожого дрона

У господарському приміщенні Могилів-Подільської лікарні внаслідок удару ворожого дрона сталася пожежа на площі 600 кв.м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На Вінниччині, у місті Могилів-Подільський, уламки ворожого дрона впали на господарське приміщення лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні вночі ворог знову атакував Україну.

Унаслідок атаки сталася пожежа на площі 600 кв.м.

Рятувальники ДСНС ліквідували загоряння вже о 5 ранку.

Обійшлося без жертв.

 

 

 

Теги: #лікарня #пожежа #вінницька_область

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