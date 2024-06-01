Окупанти здійснили 24 обстріли Сумської області, зафіксовано 131 вибух

За день у Сумській області окупанти 24 рази обстріляли область, зафіксовано 131 вибух, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Миколаївська, Середино-Будська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади", - ідеться в повідомленні.

У Краснопільській зафіксовано артилерійські обстріли (19 вибухів). На Хотинську 11 мін скинув ворог, також здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух). У Юнацькій був обстріл з артилерії (2 вибухи), мінометів (8 вибухів) і обстріл із використанням БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

У Миропільській здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи). У Миколаївській зафіксовано мінометний обстріл (13 вибухів). По Середино-Будській ворог бив з артилерії (12 вибухів).

По Есманьській завдано мінометного обстрілу (29 вибухів). По Свеській росіяни вдарили з артилерії (26 вибухів), завдано удару з використанням БПЛА (типу "Ланцет") (1 вибух). По Великописарівській завдано удару з використанням БПЛА (FPV-дрон) (4 вибухи).