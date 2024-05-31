Ворог атакував Одесу касетними боєприпасами, мета – припортова інфраструктура, є поранені

Російські війська у п'ятницю ввечері атакували припортову інфраструктуру Одеси, постраждали двоє людей, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Ввечері ворог атакував Одесу. Попередньо балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Метою російських терористів стала припортова інфраструктура", - сказано у його телеграм-каналі.

За словами Кіпера, осколкові поранення отримали дві особи. Зокрема, 28-річна дівчина та 37-річний чоловік.

Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога, наголосив глава ОВА.