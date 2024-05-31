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21:06 31.05.2024

Офіс ТЧХУ відновив роботу в Краматорську

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Офіс ТЧХУ відновив роботу в Краматорську

Офіс Донецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) відновив роботу в Краматорську.

"У квітні 2022 року офіс Донецької обласної організації Українського Червоного Хреста з метою дотримання безпеки отримувачів гуманітарної допомоги було переведено з Краматорська до Дніпра. Сьогодні, через більше ніж два роки, Донецька обласна організація Українського Червоного Хреста повернулася до Краматорська", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці у п'ятницю.

Організація продовжить допомогу жителям на підконтрольній українському уряду території Донецької області.

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Нині в Донецькій обласній організації працюють 25 співробітників і понад 200 волонтерів Українського Червоного Хреста. Вони реалізовують понад 10 програм, серед яких - догляд удома, мобільні медичні бригади. Окрім цього, працюють два загони швидкого реагування.

У перший день роботи відновленого офісу команда Східного міжрегіонального офісу ТЧХУ разом із партнерами з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та генеральним директором Європейського регіону з Женеви обговорили шляхи релевантної та оперативної допомоги жителям підконтрольного Україні регіону Донецької області.

 

Теги: #тчху

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