Кличко: Київ готується до складної зими в умовах масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури

У рамках підготовки до зими всі котельні Києва вже оснащені генераторами для безперебійної роботи, проводяться гідравлічні випробування теплових мереж, будуть відремонтовані понад 150 теплоджерел і більше ніж 200 котлів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ готується до складної зими, враховуючи масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі триває найбільш динамічна фаза підготовки – виконується основний масив необхідних робіт", - сказав Кличко, якого цитує його пресслужба у п'ятницю.

За його словами, з 16 травня тривають гідравлічні випробування теплових мереж. "Вони є необхідною частиною підготовки і на практиці виправдали себе минулої зими. Рівень аварійності в опалювальному періоді зменшився на 15%. Однак тестування на міцність мереж потребує тимчасового відключення гарячої води у споживачів", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що через ворожі обстріли енергосистема України зазнала значних руйнувань. І столиця працює в умовах дефіциту електроенергії. Готуючись до зими, потрібно перевірити всі електрощитові та будинкові електромережі, замінити комплектуючі, де це потрібно - відремонтувати.

"Планується виконати ремонт понад 150 теплоджерел, відремонтувати понад 200 котлів. Здійснити ремонт насосного обладнання, обстеження димових труб. Незважаючи на обмеженість фінансів, місто продовжує програму перекладки найбільш зношених ділянок тепломереж. Будемо робити це і цього рокує Замінимо 55 км зношених мереж. Нагадаю, до повномасштабного вторгнення міська влада розпочала масштабну модернізацію теплових мереж. На сьогодні вже оновили близько 400 км", - сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що всі котельні міста, де це дозволяє потужність, вже оснащені генераторами для безперебійної роботи. Працюють і над тим, щоб обладнати генераторами більш потужні теплоджерела. Також місто додатково матиме ще понад 50 пересувних міні-котелень, які будуть розташовані у столичних лікарнях, пологових будинках та найбільш важливих соціальних обʼєктах. Частину з них придбали за бюджет столиці, а частину місто отримає від USAID.