На саміті в Стокгольмі обговорили посилення української ППО, оборонну підтримку й підготовку до Саміту миру - Зеленський

Учасники третього саміту Україна - Північна Європа в Стокгольмі обговорили оборонну співпрацю, військову підтримку, посилення протиповітряної оборони, євроатлантичну інтеграцію нашої держави й підготовку до Саміту миру, сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Як повідомляється на сайті глави держави в п'ятницю, президент наголосив, що наразі РФ має можливості для розширення війни й посилення терору проти українських міст і сіл. РФ готує відповідні угруповання поблизу наших кордонів. "Треба зробити все, щоб знищувати російські бойові літаки так само, як ми вже знищуємо російські бойові кораблі в регіоні Чорного моря. Нам потрібні для цього системи ППО "Петріот", і ми сьогодні говорили про те, як це забезпечити", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що Україна підписала п'ять безпекових договорів із країнами Північної Європи. "Угоди фіксують обсяг військової підтримки: лише цього року в усіх п'яти угодах і тільки військової підтримки зараз є на 6 мільярдів євро - це вагомо. Зафіксували також нашу широку оборонну взаємодію, і дуже важливо - це спільні виробництва зброї і техніки", - наголосив президент.

Під час саміту також обговорили важливість початку переговорів про вступ України до Євросоюзу вже в червні, підготовку саміту НАТО у Вашингтоні та Глобальний саміт миру. Близько 100 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у ньому. Водночас РФ шантажує окремих лідерів і намагається блокувати присутність країн на саміті у Швейцарії. "Сьогодні ми обговорили, як можемо разом посилити цю нашу миротворчу роботу - Саміт миру, і я дякую за допомогу, за підтримку", - наголосив Зеленський.