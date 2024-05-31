Події

19:15 31.05.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 62, найнапруженіша ситуація на покровському напрямку

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Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 62, найнапруженіша ситуація на покровському напрямку
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Кількість бойових зіткнень від початку поточної доби на всій лінії фронту в Україні зросла до 62, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 17.30 п'ятниці, розміщеній на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Найбільш напруженою ситуація залишається на покровському напрямку. Також загарбники намагаються атакувати на куп'янському та сіверському напрямках", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, на покровському напрямку окупанти проводять 11 штурмових дій. Від початку доби їх було 22, половину відбито.

На куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до семи, три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. На північному напрямку відбито вже п'ять атак, іще три бойові зіткнення тривають у районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки.

На харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців, зараз там триває бойове зіткнення. Окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою по Нескучному, двома КАБами - по Юрченковому, трьома - по Білому Колодязю.

На лиманському напрямку ворог безуспішно спробував штурмувати українські позиції в районі Тернів, ситуація контрольована. На краматорському напрямку противник атакує за підтримки авіації, від початку доби відбулося п'ять бойових зіткнень, одне триває поблизу Андріївки.

На курахівському напрямку кількість штурмових дій агресора зросла до чотирьох: дві атаки відбито, тривають бої біля Новомихайлівки. На времівському напрямку противник уже тричі атакував від початку доби, завдав удару авіабомбою в районі Старомайорського, всі спроби ворога просунутися відбито.

На оріхівському напрямку до трьох штурмових дій окупантів додалася ще одна поблизу Новоданилівки, вона була безуспішною. На придніпровському напрямку агресор намагається продовжувати активні дії біля Кринок, тут від початку доби вже відбито чотири ворожі штурми.

Крім того, українські населені пункти зазнають артобстрілів і авіаударів з території РФ. "Зокрема, російські терористи продовжують вести обстріли зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Артилерійські обстріли з території російської федерації були здійснені по українських населених пунктах Шалимівка, Водолаги та Баришівка", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, станом на 13:30 п'ятниці кількість бойових зіткнень на лінії фронту становила 42.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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