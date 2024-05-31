Зеленський обговорив із прем'єрами Норвегії та Ісландії Саміт миру, співпрацю в оборонній сфері та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом, а також прем’єр-міністрами Данії, Норвегії та Ісландії Метте Фредеріксен, Йонасом Гаром Стере та Б’ярні Бенедіктссоном.

Як повідомляється на сайті глави держави у п'ятницю, зустріч відбулася на полях саміту Україна - Північна Європа.

"Глава Української держави подякував цим країнам за всебічну допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент поінформував лідерів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України", - йдеться в повідомленні.

Прем'єру Норвегії глава Української держави подякував за допомогу в рамках багаторічної Програми Нансена на 2023-2027 роки та відзначив внесок Норвегії в посилення протиповітряної та протиракетної оборони України. "Дякую Норвегії за активну участь у коаліції сучасних бойових літаків та за чіткий сигнал, що норвезькі F-16 обов’язково будуть в українському небі", - наголосив Зеленський.

Під час зустрічі з прем'єром Ісландії він відзначив нещодавнє ухвалення урядом цієї країни довгострокової підтримки України на 2024-2028 роки.

Президенту Фінляндії Зеленський подякував за вже надані пакети оборонної допомоги, а також за готовність долучатися до відновлення України. Сторони обговорили шляхи посилення співпраці між країнами в оборонній сфері.

З усіма лідерами Зеленський обговорив підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії та важливість якомога ширшої представленості країн світу на ньому. Президент України подякував Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії за підтвердження участі в саміті й готовність активно працювати над імплементацією Формули миру.