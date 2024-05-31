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16:21 31.05.2024

У 2024 р. спільна військова допомога країн Північної Європи становитиме EUR6 млрд - Зеленський

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У 2024 р. спільна військова допомога країн Північної Європи становитиме EUR6 млрд - Зеленський

Поточного року спільна військова допомога країн Північної Європи становитиме 6 млрд євро, що дасть змогу посилити заходи безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми встановили нову архітектуру безпеки в нашому колі Україна - Північна Європа. У нас уже є п'ять укладених угод і сьогодні угоди було підписано зі Швецією, Норвегією, Ісландією. А до цього з Данією та Фінляндією. І це насправді потужні заходи безпеки, які посилять нас", - сказав Зеленський на конференції з учасниками третього саміту "Україна-Північна Європа".

Він уточнив, що ці угоди визначають спектр військової підтримки. "Лише цьогоріч спільна військова допомога за всіма п'ять угодами становитиме 6 млрд євро ", - наголосив президент.

За словами Зеленського, також обговорювали можливе прискорення постачання систем Patriot Україні.

"Ми підтвердили нашу значну оборонну співпрацю, включно зі спільним виробництвом зброї та обладнання і формалізували наші спільні політичні зусилля щодо посилення ЄС і НАТО", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що обговорювали необхідність розпочати переговори щодо членства України в ЄС і підготовку до проведення саміту НАТО у Вашингтоні.

"Найбільш важливим саме зараз є Саміт миру. Він має стати насправді глобальним самітом",- сказав глава держави. За його словами, вже близько сотні держав і міжнародних організацій підтвердили свою участь у ньому. "Але Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь деяких країн", - додав Зеленський.

Теги: #допомога_україні #військова_допомога #зеленський

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