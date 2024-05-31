Події

16:02 31.05.2024

Саміт НАТО не стане продуктивним без вирішення питання запрошення України до організації - Зеленський

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Саміт НАТО не стане продуктивним без вирішення питання запрошення України до організації - Зеленський

Україна розраховує на продуктивні результати саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, які полягатимуть у вирішенні питання запрошення України до організації, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Саміт має бути продуктивним, й Україна вважає, що цього неможливо домогтися без вирішення питання запрошення України до НАТО", - сказав він на пресконференції в п'ятницю в Стокгольмі за підсумками третього саміту "Україна - Північна Європа".

Зеленський зазначив, що на зустрічі в Стокгольмі було формалізовано спільні політичні зусилля зі зміцнення ЄС і НАТО.

"Спасибі за ваші чіткі зобов'язання з цих питань для України, й сьогодні ми детально обговорили необхідні нам питання, необхідність початку переговорів про членство України в ЄС уже в червні та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні", - сказав президент на спільній пресконференції з прем'єрами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.

Теги: #нато #україна #саміт

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