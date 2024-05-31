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13:51 31.05.2024

Німеччина дозволила Україні бити наданою зброєю по РФ через наступ на Харків - ЗМІ

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Німеччина дозволила Україні бити наданою зброєю по РФ через наступ на Харків - ЗМІ

Федеральний уряд дає Україні дозвіл використовувати зброю, яку поставляє Німеччина, проти військових цілей у Росії, повідомив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у Берліні.

"Останніми тижнями Росія готувала, координувала і здійснювала атаки з позицій у прикордонній зоні, зокрема в Харківській області", - наводить його слова агентство DPA і Suddeutsche Zeitung.

Представник додав, що обидві сторони переконані, що відповідно до міжнародного права Україна має право захищатися від цих атак.

"Вона (Україна) також може використовувати зброю, поставлену для цієї мети, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов'язань, включно зі зброєю, поставленою нами", - сказав Гебештрайт.

DPA зазначило, що теоретично кілька одиниць зброї, яку поставляють із Німеччини, могли б бути використані для відповіді на російські атаки з прикордонної зони, до них належать, наприклад, самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 і ракетні установки Mars II.

Як повідомлялося, напередодні ввечері уряд США підтвердив, що дав Україні дозвіл на обмежене використання американської зброї проти цілей на території Росії, але це стосується тільки контрударів із захисту Харкова. На рівні радників з національної безпеки 29 і 30 травня між США, Францією, Великою Британією та Німеччиною точилися інтенсивні дискусії з питань застосування західної зброї.

Теги: #зброя #україна #німеччина

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