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13:41 31.05.2024

Україна та Ісландія уклали безпекову угоду

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Україна та Ісландія уклали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон у Стокгольмі уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, повідомляє пресслужба глави української держави.

"Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО. Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже $30 млн). Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що унікальність угоди полягає в тому, що Ісландія зобов'язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі та обладнання від союзників із НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці та спорядженню українських жінок у Збройних силах України.

Окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти та енергетичної безпеки.

Ісландія також зобов'язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.

Текст угоди розміщено на сайті президента України.

Україна та Ісландія уклали угоду про виконання Вільнюської декларації G7, яку було ухвалено 12 липня минулого року. Загалом Україна підписала вже чотирнадцять двосторонніх угод про безпеку: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.

Теги: #україна #безпекова_угода #ісландія

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