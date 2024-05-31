Події

13:18 31.05.2024

У перший день літа в Київській і західних областях короткочасні дощі та грози

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У перший день літа в Київській і західних областях короткочасні дощі та грози

У суботу, 1 червня, вночі на Закарпатті та Прикарпатті, удень у західній частині та місцями в Київській області короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів, повідомляє Укгрідрометцентр.

У західних, Житомирській та Харківській областях уночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, у східних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, удень 24-29°, на сході та південному сході країни до 32°; у Карпатах вночі 8-13°, удень 15-20°.

У Києві в суботу вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 1 червня найвища температура вдень була 31,7° у 1979, 2011 рр., найнижча вночі 4,1° у 1904 р.

У неділю, 2 червня, в Україні місцями короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град; у південно-східній частині та у східних областях без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях вночі 10-15°, удень 21-26°; на решті території вночі 13-18°, удень 24-29°, на півдні та сході країни 28-33°.

У Києві в неділю місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 26-28°.

Теги: #прогноз #погода

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