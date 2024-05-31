СБУ та Сили оборони провели багатоденну операцію зі знищення ворожої логістики в Криму - джерело

Служба безпеки України спільно з іншими Силами оборони України провели багатоденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність окупантів у Криму, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" обізнане джерело.

Згідно з попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Джерело повідомило, що Сили оборони спочатку завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували в порт "Кавказ" і використовувалися для військової логістики противника. Далі дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів і в акваторію Керченської протоки, включно з портами.

Крім цього, вночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порту "Кавказ", через яку до Криму йшли світлі нафтопродукти. Після ефективного відпрацювання спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.