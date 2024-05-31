Від початку доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень, на лиманському напрямку ситуація напружена - Генштаб

За минулу добу на лінії фронту відбулося 127 бойових зіткнень, від початку доби - ще 26, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники здійснили один ракетний удар із застосуванням шести ракет, три авіаційні удари із застосуванням чотирьох КАБів, 24 рази атакували дронами-камікадзе, більше ніж 450 разів обстріляли позиції наших військ і населені пункти, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ", - ідеться у зведенні, оприлюдненому станом на 10:30 п'ятниці.

На харківському напрямку ворог не проводив активних дій.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили одну атаку біля Новоєгорівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки.

На лиманському напрямку окупанти намагаються атакувати неподалік Діброви. Зазначається, що ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації ситуації.

На сіверському напрямку тривають бої в районі Берестового. Ворог безуспішно тричі намагався прорватися в напрямку Виїмки. Втрат позицій не допущено.

На краматорському напрямку ЗСУ відбили дві ворожі спроби наблизитися до Часового Яру. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування ворога. Окупанти здійснили чотири спроби відтіснити українські підрозділи із займаних позицій. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша та Невельське. Відбито атаку в районі Новоолександрівки.

На курахівському напрямку триває бій поблизу Костянтинівки. Ситуація залишається під контролем ЗСУ.

На оріхівському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії противника в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. Втрат позицій не допущено.