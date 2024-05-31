США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ на кордоні з Харківщиною - Никифоров

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використовувати американську зброю для ударів по військових цілях у РФ, однак тільки в прикордонних районах із Харківською областю, повідомив пресекретар президента України Сергій Никифоров The Guardian.

Згідно з рішенням, Україна може використовувати ракетні системи HIMARS, поставлені США, для завдання ударів по російських солдатах і командних пунктах управління.

"Це значно підвищить нашу здатність протистояти російським спробам масового проникнення через кордон", - сказав Никифоров.

Водночас Білий дім продовжує наполягає на тому, що політика, яка забороняє глибокі удари по РФ, не змінилася. Також Україна, як і раніше, не зможе використовувати систему дальньої дії ATACMS для ударів по території Росії.