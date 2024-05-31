Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні на AUD31 млн

Уряд Австралії надасть іще AUD31 млн (майже $20,6 млн) допомоги для задоволення енергетичних і гуманітарних потреб України, йдеться у спільному пресрелізі міністрів закордонних справ і міжнародного розвитку та Тихоокеанського регіону.

"Новий внесок передбачає AUD20 млн до Фонду підтримки енергетики України, що дасть змогу ефективно та результативно використати кошти для забезпечення українців теплом та електрикою", - наголошується в документі.

Згідно з ним, Австралія також надасть Гуманітарному фонду ООН для підтримки переміщених осіб і вразливих груп населення фінансування в розмірі AUD10 млн, щоб розширити доступ до таких предметів першої необхідності, як вода, їжа і житло.

Ще AUD1 млн виділено через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями для поліпшення послуг для осіб з обмеженими можливостями в Україні, зокрема для тих, хто потребує реабілітації після воєнних травм.

"Австралійський уряд залишається непохитним у своєму прагненні підтримувати народ України і робити свій внесок разом із країнами-партнерами, щоб Україна могла покласти край цьому конфлікту на своїх умовах", - заявив міністр міжнародного розвитку Пет Конрой.

Уточнюється, що загалом Австралія виділила Україні понад AUD1 млрд допомоги, включно з AUD880 млн на військову підтримку.

"Уряд Альбанезе (прем'єр Австралії Ентоні Альбанезе - ІФ-У) непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосила міністерка закордонних справ Пенні Вонг.

Фонд підтримки енергетики України був створений спільно Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Фонд координує міжнародні пожертви та в партнерстві з урядом України забезпечує задоволення найбільш пріоритетних енергетичних потреб України.