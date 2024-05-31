Нічна атака по Києву залишила без світла 560 приватних будинків і 32 установи - Міненерго

У Києві внаслідок нічної ракетної атаки РФ, що призвела до руйнування енергетичного обладнання, знеструмлювалися 560 приватних будинків і 32 установи, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграмі в п'ятницю, на ранок більшість споживачів заживлено, залишаються без світла приблизно 10 приватних будинків і один юридичний споживач. Тривають відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, вранці енергохолдинг ДТЕК інформував про те, що росіяни повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі столиці.

За даними Міненерго, внаслідок ворожих ударів без газопостачання залишилися близько 400 абонентів у Харківській області.

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення в мережах операторів системи розподілу.

"Одночасно знеструмилися дві повітряні лінії, внаслідок чого без електропостачання залишилися місцева промисловість, побутові споживачі та залізниця (були збої в русі поїздів)", - описало ситуацію міністерство, додавши, що всі споживачі вже з напругою.

При цьому є відключення через негоду - без світла 52 населених пункти в Хмельницькій області та 10 - у Закарпатській. Загалом це приблизно 6,8 тис. абонентів.